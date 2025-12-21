Европейцы готовы платить Украине из своего собственного кармана, потому что они не любят Россию, антироссийская пропаганда в Европе работает хорошо. Об этом рассказал в «Звезде» политолог-европеист Вадим Трухачев.

«Они не любят Россию. Причем не надо разделять народ и власть в Дании 86% населения сказали, что Россия является угрозой, а, например, мигранты из стран Ближнего Востока и Африки кажутся угрозой только для 78% датчан», - сказал специалист.

По его словам, во всех европейских странах, не исключая Венгрию, Словакию, и Чехию, русофобов больше, чем русофилов. Исключение составляет в этом списке только Сербия - там проценты могут различаться.

«Но европейцы готовы немного отстегнуть на помощь Украине, потому что русские это "плохие или, как минимум подозрительные ребята". Никаких массовых протестов против финансирования Украины мы не видим, есть протесты против уровня жизни, понижения уровня жизни, это есть. А вот целенаправленных протестов против финансирования Украины нет», - сказал политолог.

Он объяснил, что отдать 1% из бюджета европейцы готовы, больше - вряд ли. Однако не стоит питать иллюзий, что жители Европы хорошо относятся к России, а евробюрократы, наоборот, - плохо.

«Пропаганда там работает несколько веков против нас. И работает хорошо, к большому сожалению», - подытожил Трухачев.

Ранее Европейский союз решил сохранить замороженные активы России и выделить Киеву 90 миллиардов евро под ноль процентов из бюджетов стран-членов ЕС. Средства для отправки Украине ЕС планирует брать взаймы.