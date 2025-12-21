МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Не любят Россию»: политолог о том, почему в ЕС народ готов платить Украине

По словам специалиста, жители стран Европы не любят Россию из-за существующей там многовековой антироссийской пропаганды
Игнат Далакян 21-12-2025 17:34
© Фото: IMAGO, Christian Spicker, www.imago-images.de, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Европейцы готовы платить Украине из своего собственного кармана, потому что они не любят Россию, антироссийская пропаганда в Европе работает хорошо. Об этом рассказал в «Звезде» политолог-европеист Вадим Трухачев.

«Они не любят Россию. Причем не надо разделять народ и власть в Дании 86% населения сказали, что Россия является угрозой, а, например, мигранты из стран Ближнего Востока и Африки кажутся угрозой только для 78% датчан», - сказал специалист.

По его словам, во всех европейских странах, не исключая Венгрию, Словакию, и Чехию, русофобов больше, чем русофилов. Исключение составляет в этом списке только Сербия - там проценты могут различаться.

«Но европейцы готовы немного отстегнуть на помощь Украине, потому что русские это "плохие или, как минимум подозрительные ребята". Никаких массовых протестов против финансирования Украины мы не видим, есть протесты против уровня жизни, понижения уровня жизни, это есть. А вот целенаправленных протестов против финансирования Украины нет», - сказал политолог.

Он объяснил, что отдать 1% из бюджета европейцы готовы, больше - вряд ли. Однако не стоит питать иллюзий, что жители Европы хорошо относятся к России, а евробюрократы, наоборот, - плохо.

«Пропаганда там работает несколько веков против нас. И работает хорошо, к большому сожалению», - подытожил Трухачев.

Ранее Европейский союз решил сохранить замороженные активы России и выделить Киеву 90 миллиардов евро под ноль процентов из бюджетов стран-членов ЕС. Средства для отправки Украине ЕС планирует брать взаймы.

#Россия #Украина #Европа #наш эксклюзив #финансирование украины
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 