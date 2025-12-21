МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин проведет совещание по госпрограмме вооружений

Российский лидер также примет участие в неформальном саммите стран СНГ.
Глеб Владовский 21-12-2025 15:22
© Фото: Roman Naumov URA.RU Globallookpress

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание по госпрограмме вооружений. Об этом стало известно в эфире телеканала «Россия-1».

«Всю предновогоднюю неделю у президента большое число разных мероприятий: совещание по госпрограмме вооружений, госсовет по кадрам», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в понедельник, 22 декабря в Санкт-Петербурге состоится неформальный саммит глав государств СНГ. И российский лидер также примет в нем участие. В течение недели Путин также будет присутствовать на открытии различных объектов в регионах.

Ранее сообщалось, что глава государства получил в подарок выпечку от владельца пекарни, задавшего на прямой линии вопрос. Как отметили в пресс-службе Кремля, Путин остался доволен угощениями.

#Россия #в стране и мире #Владимир Путин #совещания #госпрограмма вооружений
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 