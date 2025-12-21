Путин проведет совещание по госпрограмме вооружений

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание по госпрограмме вооружений. Об этом стало известно в эфире телеканала «Россия-1».

«Всю предновогоднюю неделю у президента большое число разных мероприятий: совещание по госпрограмме вооружений, госсовет по кадрам», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в понедельник, 22 декабря в Санкт-Петербурге состоится неформальный саммит глав государств СНГ. И российский лидер также примет в нем участие. В течение недели Путин также будет присутствовать на открытии различных объектов в регионах.

Ранее сообщалось, что глава государства получил в подарок выпечку от владельца пекарни, задавшего на прямой линии вопрос. Как отметили в пресс-службе Кремля, Путин остался доволен угощениями.