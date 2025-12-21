МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
BFMTV: Франция усилила охрану на фермах с устрицами и улитками перед Рождеством

Ряд предприятий уже пострадал от участившихся краж перед праздниками.
Глеб Владовский 21-12-2025 16:08
© Фото: Silas Stein dpa Globallookpress

Французские власти перед Рождеством усилили охрану на фермах с улитками, утками и устрицами. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Как отмечается в материале, делается это с целью защиты предприятий от случаев воровства. Зачастую злоумышленники стремятся заполучить такие дорогостоящие продукты как фуа-гра, утиные грудки, улитки и устрицы.

«По мере приближения праздников производители становятся мишенью воров, желающих заполучить часто дорогие продукты, которые они хотят перепродать по хорошей цене», - говорится в материале.

Как отмечает телеканал, в ночь с 11 на 12 декабря 2025 года в департаменте Вьен у фермера было украдено 250 килограммов жирной печени и утиных грудок. А в Марне воры похитили со склада запас свежих и замороженных улиток на сумму 90 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что из бельгийского музея украли кольцо Наполеона Бонапарта.

#в стране и мире #Франция #кражи #улитки #устричные фермы
