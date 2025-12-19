Кольцо Наполеона Бонапарта похитили из музея Бельгии

В Бельгии неизвестные похитили кольцо наполеона Бонапарта. Об этом сообщил телеканал RTBF.

«В музее Последней Ставки Наполеона в Женаппе произошла кража со взломом. Было похищено несколько коллекционных предметов, в том числе золотое кольцо с бриллиантами, принадлежавшее Императору», - говорится в материале.

Уточняется, что злоумышленники проникли в здание через окно и разбили несколько витрин. Помимо кольца, они похитили золотые и серебряные монеты наполеоновской эпохи.

Проводится расследование инцидента.