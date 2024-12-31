На пляже в Анапе зафиксировали локальные выбросы нефтепродуктов

На центральном пляже Анапы зафиксировали локальные выбросы нефтепродуктов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

«Прямо сейчас мониторинговая группа… фиксирует точечные выбросы мазута на участке от Лечебного пляжа до реки Анапка», - говорится в сообщении.

Отмечается, что пятна концентрируются у берега. Специалисты приступят к его очистке от выброшенных за ночь нефтепродуктов утром.

Ранее в Краснодарском крае произошли новые выбросы мазута. Один из них был зафиксирован в районе пляжа «Динамо» в Анапе.