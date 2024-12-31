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На пляже в Анапе зафиксировали локальные выбросы нефтепродуктов

Пресс-служба мэрии города сообщила, что пятна концентрируются у берега.
Игнат Далакян 2024-12-31 21:12:47
© Фото: anapaofficial, Telegram

На центральном пляже Анапы зафиксировали локальные выбросы нефтепродуктов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

«Прямо сейчас мониторинговая группа… фиксирует точечные выбросы мазута на участке от Лечебного пляжа до реки Анапка», - говорится в сообщении.

Отмечается, что пятна концентрируются у берега. Специалисты приступят к его очистке от выброшенных за ночь нефтепродуктов утром.

Ранее в Краснодарском крае произошли новые выбросы мазута. Один из них был зафиксирован в районе пляжа «Динамо» в Анапе.

#в стране и мире #анапа #Нефтепродукты #выбросы #мазут
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