Россиянам напомнили о двойном размере оплаты труда в праздничные дни

Оплата труда в праздничные дни сотрудникам осуществляется в двойном размере. Об этом рассказала «Звезде» эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

«Второй вариант компенсации - это предоставление дня отдыха. Если сотрудник работал в выходной или праздничный день, то он вправе выбрать вариант компенсации либо получить повышенную оплату не менее, чем в двухкратном размере либо взять день отдыха», - рассказала юрист.

Он подчеркнула, что повышенная оплата либо день отдыха полагается абсолютно всем сотрудникам.

Ранее в Государственной думе РФ напомнили, что 30 декабря не будет сокращенным рабочим днем. Последний вторник уходящего года не является предпраздничным днем, напомнил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.