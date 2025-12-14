МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Россиянам напомнили о двойном размере оплаты труда в праздничные дни

Работающему в праздничный день сотруднику полагается оплата труда в двойном размере либо день отдыха.
Игнат Далакян 21-12-2025 15:21
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Оплата труда в праздничные дни сотрудникам осуществляется в двойном размере. Об этом рассказала «Звезде» эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

«Второй вариант компенсации - это предоставление дня отдыха. Если сотрудник работал в выходной или праздничный день, то он вправе выбрать вариант компенсации либо получить повышенную оплату не менее, чем в двухкратном размере либо взять день отдыха», - рассказала юрист.

Он подчеркнула, что повышенная оплата либо день отдыха полагается абсолютно всем сотрудникам.

Ранее в Государственной думе РФ напомнили, что 30 декабря не будет сокращенным рабочим днем. Последний вторник уходящего года не является предпраздничным днем, напомнил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

#наш эксклюзив #Сотрудники #праздники #оплата труда
