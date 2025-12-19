МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В ГД напомнили, что 30 декабря не будет сокращенным рабочим днем

Последний вторник уходящего года не является предпраздничным днем.
Константин Денисов 19-12-2025 03:51
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Последний рабочий день в 2025 году - вторник, 30 декабря не будет сокращенным, поскольку не является предпраздничным. Об этом рассказал ТАСС глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«В этом году 31 декабря - нерабочий день благодаря решению о переносе выходного, которое было принято в соответствии с постановлением правительства еще в прошлом году. А 30 декабря - это обычный рабочий день, не сокращенный», - объяснил Нилов.

В 2025 году впервые 31 декабря будет нерабочим днем. Грядущие новогодние праздники продлятся 12 дней - по 11 января включительно.

Ранее метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе со «Звездой» сообщила, что морозов и снега москвичам на Новый год ждать не придется - все зимние атрибуты придут в столичный регион только в январе.

