Дмитриев прибыл в Майами на переговоры по украинскому урегулированию

Глава РФПИ проведет переговоры с Утикоффом и Кушнером.
Глеб Владовский 20-12-2025 21:25
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прибыл в США для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Его борт приземлился в Майами.

Ожидается, что его кортеж направился на встречу со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. На переговорах также будет присутствовать зять американского лидера Джаред Кушнер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российские власти готовят встречу с американскими коллегами, чтобы узнать об итогах проведенной ими работы с европейцами и украинцами. В Кремле подтвердили распространившуюся информацию о планах провести российско-американские переговоры по Украине.

#переговоры #Кирилл Дмитриев #Майами #украинское урегулирование
