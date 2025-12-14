Дмитриев прибыл в Майами на переговоры по украинскому урегулированию

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прибыл в США для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Его борт приземлился в Майами.

Ожидается, что его кортеж направился на встречу со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. На переговорах также будет присутствовать зять американского лидера Джаред Кушнер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российские власти готовят встречу с американскими коллегами, чтобы узнать об итогах проведенной ими работы с европейцами и украинцами. В Кремле подтвердили распространившуюся информацию о планах провести российско-американские переговоры по Украине.