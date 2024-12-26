Расчет ЗРК «Тор-М2» уничтожил дроны ВСУ в приграничье Курской области

Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» группировки войск «Север» уничтожил беспилотники ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадры боевой работы ЗРК публикует Минобороны России.

На кадрах видно, как расчет ЗРК «Тор-М2» получает боевой приказ и оперативно прибывает в район выполнения поставленной задачи.

«Приведя комплекс в боевое положение, военнослужащие проводят мероприятия по обнаружению воздушных целей и с ювелирной точностью поражают БПЛА противника», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Таким образом, российские военнослужащие обеспечивают надежный щит от угроз с воздуха, а также позволяют ракетчикам и артиллеристам безопасно занимать районы и огневые позиции.

Зенитчики выполняют важные задачи - прикрывают российские колонны и позиции, а также сбивают украинские беспилотники. Показателем мастерства является уничтожение цели одним выстрелом. После выполнения задачи зенитчики немедленно покидают позицию.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.