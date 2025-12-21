ВС РФ нанесли удары по пунктам сборки БПЛА на Украине

Вооруженные силы России поразили пункты сборки беспилотников дальнего действия на Украине. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ, отмечается в сообщении МО РФ.
В результате также были поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики, транспортной и складской инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144-х районах.
Также средства ПВО российских вооруженных сил сбили 29 беспилотников.
Ранее Министерство обороны РФ показало кадры поражения бронеавтомобилей HMMWV и MaxxPro в Сумской области. Разведывательные дроны обнаружили объекты противника и сопроводили их до самого поражения.
Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.
