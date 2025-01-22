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Политолог заявил, что отмена права вето приведет к разрушению ООН

Право вето является ключевой составляющей функционирования Совета Безопасности ООН.
Сергей Лебедев 2025-01-22 11:33:35
© Фото: Xie E, XinHua, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Отмена права вето в Совете Безопасности ООН, которым наделены Россия, США, Китай, Франция и Великобритания, может привести к разрушению организации. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил политолог Павел Данилин.

Эксперт отметил, что право вето является ключевой составляющей функционирования СБ ООН. Оно заложено в качестве гарантий того, что решения, которые не устраивают одну из великих держав, не будут приниматься.

«Это очень значимое, важное, стабилизирующее ситуацию на международном уровне право. Отказ от него - это разрушение самой сути и концепции Совета Безопасности ООН. Если кто-то хочет разрушить ООН, то, конечно, имеет смысл добиваться отмены права вето», - добавил политолог.

Напомним, в минувший вторник кандидат на должность постоянного представителя США при ООН Элиз Стефаник пообещала бороться с наличием у России и Китая права вето в Совбезе. Она заявила, что ее тревожит присутствие в СБ тех, кто не разделяет интересы Вашингтона, но способен отвергать любые проекты резолюций.

#Китай #Россия #ООН #сша #Совбез #наш эксклюзив #право вето #Элиз Стефаник
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