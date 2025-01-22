Политолог заявил, что отмена права вето приведет к разрушению ООН

Отмена права вето в Совете Безопасности ООН, которым наделены Россия, США, Китай, Франция и Великобритания, может привести к разрушению организации. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил политолог Павел Данилин.

Эксперт отметил, что право вето является ключевой составляющей функционирования СБ ООН. Оно заложено в качестве гарантий того, что решения, которые не устраивают одну из великих держав, не будут приниматься.

«Это очень значимое, важное, стабилизирующее ситуацию на международном уровне право. Отказ от него - это разрушение самой сути и концепции Совета Безопасности ООН. Если кто-то хочет разрушить ООН, то, конечно, имеет смысл добиваться отмены права вето», - добавил политолог.

Напомним, в минувший вторник кандидат на должность постоянного представителя США при ООН Элиз Стефаник пообещала бороться с наличием у России и Китая права вето в Совбезе. Она заявила, что ее тревожит присутствие в СБ тех, кто не разделяет интересы Вашингтона, но способен отвергать любые проекты резолюций.