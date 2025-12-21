После завершения специальной военной операции Европа начнет осваивать украинские территории, в том числе и в военном отношении. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал эксперт института гуманитарно-практических исследований Владимир Брутер.

«Для России это означает, что никаких договоренностей с Европой и с коллективным Западом относительно, скажем так, пацификации умиротворения Украины не будет. Как только специальная военная операция закончится, коллективный Запад начнет освоение Украины, украинской территории. И будет ее осваивать, в том числе, в военном отношении для сдерживания России», - сказал специалист.

Он напомнил слова министра иностранных дел Сергея Лаврова на пресс-конференции в Египте, о том, что создание многонациональных сил якобы по поддержанию мира в Украине является попыткой военного освоения украинской территории.

«С этого направления коллективный Запад не сойдёт. И решение именно для этого и было принято, чтобы в любом случае, при любом развитии и мирного процесса, Западная Европа не откажется от контроля за Украиной», - сказал эксперт.

Он добавил, что европейцы будут это продолжать вне зависимости от стоимости вопроса, от количества ресурсов, которые на это нужно потратить.

«Европейцы, вопреки всем проблемам, которые при этом существовали и проявились в том числе и вчера, выделили соответствующий кредит на финансирование Украины. И, конечно, 90 миллиардов, которые они выделили, это только часть финансирования, это верхняя часть айсберга у этого айсберга», - отметил Брутер.

Ранее независимый экономист Андрей Бархота рассказал, что получат европейцы взамен помощи Киеву. По ловам специалиста, в Европе не отказались от попыток украсть активы России.