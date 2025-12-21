Пропавшие под Самарой четверо детей нашлись

Четверых малолетних детей, которые пропали вечером 20 декабря в Самарской области, удалось найти. Как заявили в Главном управлении МВД РФ по Самарской области, детей разыскали, они в полном порядке.

«Дети разысканы. В отношении детей противоправные действия не совершались», - говорится в сообщении регионального главка МВД.

Утром 21 декабря полиция Безенчукского района разослала ориентировку на пропавших несовершеннолетних - 10-летних Романа и Викторию, 11-летнюю Диану и пятилетнюю Александру. Все они не вернулись домой с вечерней прогулки в субботу.

Местные полицейские распространили информацию о детях среди своих коллег, сотрудников Росгвардии, волонтеров и различных организаций правоохранительной направленности. Об исчезновении детей сообщили их родители.