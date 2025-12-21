МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пропавшие под Самарой четверо детей нашлись

Уточняется, что в отношении несовершеннолетних не совершались противоправные действия.
Дарина Криц 21-12-2025 10:58
© Фото: Николай Хижняк, РИА Новости

Четверых малолетних детей, которые пропали вечером 20 декабря в Самарской области, удалось найти. Как заявили в Главном управлении МВД РФ по Самарской области, детей разыскали, они в полном порядке.

«Дети разысканы. В отношении детей противоправные действия не совершались», - говорится в сообщении регионального главка МВД.

Утром 21 декабря полиция Безенчукского района разослала ориентировку на пропавших несовершеннолетних - 10-летних Романа и Викторию, 11-летнюю Диану и пятилетнюю Александру. Все они не вернулись домой с вечерней прогулки в субботу.

Местные полицейские распространили информацию о детях среди своих коллег, сотрудников Росгвардии, волонтеров и различных организаций правоохранительной направленности. Об исчезновении детей сообщили их родители.

#Самарская область #полиция #пропавшие дети
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 