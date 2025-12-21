Под Самарой ищут четверых не пришедших с прогулки детей

В Самарской области разыскивают четверых пропавших детей: девочек 2014, 2015, 2020 годов рождения и мальчика 2015 года рождения. Малолетних жителей поселка Безенчук ищут сотрудники полиции. Как сообщили в региональном главке МВД, дети не вернулись с прогулки вечером в субботу, 20 декабря.

«Личный состав отдела полиции ОМВД России по Безенчукскому району в час ночи после обращения за помощью родителей детей поднят по тревоге», - говорится в сообщении правоохранительных органов.

Полицейские распространили среди коллег, сотрудников Росгвардии, организаций правоохранительной направленности и волонтеров ориентировку с приметами пропавших детей. Опрашиваются очевидцы, выясняется круг общения несовершеннолетних.