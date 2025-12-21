МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Под Самарой ищут четверых не пришедших с прогулки детей

Безенчукские полицейские распространили ориентировку на пропавших детей среди коллег, сотрудников Росгвардии, правоохранителей и волонтеров.
Дарина Криц 21-12-2025 07:04
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Самарской области разыскивают четверых пропавших детей: девочек 2014, 2015, 2020 годов рождения и мальчика 2015 года рождения. Малолетних жителей поселка Безенчук ищут сотрудники полиции. Как сообщили в региональном главке МВД, дети не вернулись с прогулки вечером в субботу, 20 декабря.

«Личный состав отдела полиции ОМВД России по Безенчукскому району в час ночи после обращения за помощью родителей детей поднят по тревоге», - говорится в сообщении правоохранительных органов.

Полицейские распространили среди коллег, сотрудников Росгвардии, организаций правоохранительной направленности и волонтеров ориентировку с приметами пропавших детей. Опрашиваются очевидцы, выясняется круг общения несовершеннолетних.

#в стране и мире #Самарская область #пропавшие дети #пропали люди
