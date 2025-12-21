Синоптик предупредил, что пик морозов на следующей неделе придется на среду

К середине следующей недели в столице России ожидаются существенные заморозки, температура воздуха понизится до 15 градусов. Пик холода придется на среду, 24 декабря. В тот же день возможен небольшой снег. Прогнозом на предстоящую неделю поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В ночь на вторник - минус 11 - минус 13 градусов, да и днем немногим теплее, около минус 10 градусов. Пик холодной волны придется на ночь среды, когда в столице морозы окрепнут до минус 13 - минус 15 градусов. Ну а днем в среду небольшой снег и соответствующие климату минус 5 - минус 7», - сообщил он в своем Telegram-канале.

Первые серьезные похолодания в Москве стоит ждать уже к вечеру понедельника, 22 декабря, добавил Леус.

Прежде в комментарии «Звезде» метеоролог Александр Шувалов рассказал, что на грядущей неделе стоит готовиться к выпадению снега и похолоданиям до минус 6 - минус 8 градусов в ночное время.