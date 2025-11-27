МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Каллас заявила, что Европа должна «ограничить военный бюджет России»

Глава евродипломатии призвала сократить и военный бюджет России.
Виктория Бокий 27-11-2025 02:40
© Фото: Mauro Scrobogna, Keystone Press Agency, Globallookpres

Глава евродипломатии Кая Каллас призвала ограничить численность российской армии и сократить ее военный бюджет. Об этом сообщает Life.

«Нам следует ограничить армию России и ее военный бюджет», — сказала она на пресс-конференции по итогам консультаций глав МИД Евросоюза по Украине.

Ранее издание Politico сообщало, что госсекретарь США Марко Рубио отказывается работать лично с Каей Каллас из-за ее трудных отношений с американской администрацией. Это происходит на фоне обсуждения плана Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Как отметили авторы материала, Каллас находится не в фокусе событий, происходящих вокруг украинского конфликта.

Накануне Advance писало, что Европа опоздала, но все равно пытается диктовать свои условия по урегулированию конфликта на Украине. Она пытается выступать «в роли рупора совести и рациональности», но уже поздно.

Кроме того, представители европейских стран руководствуются пресловутой политикой ценностей, и любой шаг навстречу России воспринимается ими как проигрыш, сказал политолог Александр Камкин в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде». По мнению специалиста, лидеры европейских стран годами выделяли колоссальные суммы на поддержку Украины, а также Киев был рынком сбыта военной техники, поставляемой Евросоюзом. И теперь, когда появились предпосылки к мирному урегулированию, Запад обеспокоен тем, что потеряет «источник дохода».

