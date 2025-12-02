МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Минобороны России получило новую партию БМП-3

Новые машины оснащены в том числе средствами маскировки.
Глеб Владовский 02-12-2025 10:58
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Новая партия БМП-3 поступила в российские войска. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

«Наш холдинг "Высокоточные комплексы" поставил в армию новую партию боевых машин пехоты БМП-3. Техника штатно оснащена противокумулятивными решетками, броневыми экранами и комплектами защиты верхней полусферы», - говорится в публикации.

Уточняется, что бронетехника также оснащена средствами маскировки, сделанными из синтетического теплоизоляционного и радиопоглощающего материала. Дополнительная защита поставляется вместе с самими БМП.

Ранее сообщалось, что концерн «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию «Ростех») отправил в войска очередную партию боевых машин поддержки танков (БМПТ).

