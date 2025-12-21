МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Более пяти тысяч жителей Курской области остались без света из-за дронов ВСУ

Аварийные бригады в кратчайшие сроки вернут электроснабжение в дома местных жителей.
Тимур Юсупов 21-12-2025 00:52
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press

Около пяти тысяч человек лишились электроснабжения в домах из-за атак ВСУ по территории Курской области. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Согласно имеющейся информации, причиной массового отключения электричества стал удар украинского беспилотника по объекту энергетической инфраструктуры.

«Сегодня вечером вражеский беспилотник атаковал объект энергетической инфраструктуры в Курском районе. Без электроснабжения остались порядка 5 тыс. потребителей. Аварийные бригады в скором времени приступят к восстановительным работам», - заявил глава Курской области.

По словам чиновника, сотрудники аварийных служб приложат все возможные усилия, чтобы в кратчайшие сроки вернуть электроснабжение в дома жителей региона.

Вчера ВСУ уже пытались атаковать регион дронами, однако их планы были сорваны силами российских средств ПВО.

#в стране и мире #электроснабжение #Александр Хинштейн #перебои электричества #атаки всу #дроны всу #Курская облсть
