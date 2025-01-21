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Дроноводы группировки войск «Восток» уничтожили бронетехнику ВСУ в ДНР

МО РФ уточнило, что операторы FPV-дронов смогли уничтожить две самоходки врага, две боевые бронированные машины, а также танк.
2025-01-21 11:48:55
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России публикует кадры уничтожения украинской бронетехники на Южно-Донецком направлении. Это сделали операторы FPV-дронов группировки войск «Восток».

Российское оборонное ведомство уточнило, что дроноводам удалось уничтожить две украинские самоходки, танк, две боевые бронированные машины, инженерную технику и личный состав ВСУ. 

Всего этого расчеты беспилотников добились, поддерживая продвижение российских штурмовых подразделений в глубину неприятельской обороны. МО РФ напомнило, что беспилотная авиация активно использовалась для поддержки штурма двух освобожденных за последнюю неделю населенных пунктов - Времевки и Нескучного на юге Донецкой Народной Республики.

Ранее сообщалось, что российские FPV-дроны сожгли украинский Т-64 в Харьковской области. На кадрах можно наблюдать мощный пожар, охвативший танк.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#беспилотники #спецоперация #уничтожение #FPV-дроны #Бронетехника ВСУ
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