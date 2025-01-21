Дроноводы группировки войск «Восток» уничтожили бронетехнику ВСУ в ДНР

Минобороны России публикует кадры уничтожения украинской бронетехники на Южно-Донецком направлении. Это сделали операторы FPV-дронов группировки войск «Восток».

Российское оборонное ведомство уточнило, что дроноводам удалось уничтожить две украинские самоходки, танк, две боевые бронированные машины, инженерную технику и личный состав ВСУ.

Всего этого расчеты беспилотников добились, поддерживая продвижение российских штурмовых подразделений в глубину неприятельской обороны. МО РФ напомнило, что беспилотная авиация активно использовалась для поддержки штурма двух освобожденных за последнюю неделю населенных пунктов - Времевки и Нескучного на юге Донецкой Народной Республики.

Ранее сообщалось, что российские FPV-дроны сожгли украинский Т-64 в Харьковской области. На кадрах можно наблюдать мощный пожар, охвативший танк.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.