FT: ЕЦБ отказался выделить Киеву 140 млрд евро под залог активов России

В Европейском центральном банке (ЕЦБ) отказались выплатить Украине €140 млрд под залог российских активов. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, чиновники Еврокомиссии обратились в учреждение с просьбой стать кредитором для Euroclear Bank, у которого содержатся активы РФ. Таким образом предполагалось избежать кризиса ликвидности.

В самом ЕЦБ предложение сочли нарушением его мандата. Кроме того, эта инициатива может нанести ущерб инвестиционному климату.

Ранее глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что решение на использование замороженных активов РФ должно быть согласовано с их держателями. Она также выразила беспокойство тем, что принятие юридически спорных решений может подорвать доверие к евро.