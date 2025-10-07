МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В ЕЦБ назвали условия для изъятия российских активов

Глава ЕЦБ Лагард обеспокоена тем, что юридически спорные шаги приведут к подрыву доверия к евро.
Глеб Владовский 2025-10-07 07:21:48
© Фото: Sven Hoppe, dpa, Globallookpress

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что решение на использование замороженных активов РФ должно быть согласовано с их держателями. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Любая схема, которая обсуждается и в конечном итоге в определенный момент времени вступает в силу, будет осуществляться в соответствии с международными правилами, с международным правом... Любое решение должно быть согласовано всеми сторонами, владеющими российскими активами», - говорится в материале.

В то же время Лагард выразила беспокойство тем, что принятие юридически спорных решений может подорвать доверие к евро. А это чревато уменьшением желания у инвесторов хранить свои активы в этой валюте, что в итоге приведет к ущербу финансовой стабильности.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц рассказал президенту США Дональду Трампу о планах использовать замороженные российские активы для оказания помощи Украине.

