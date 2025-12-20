МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В МВД помогли пенсионерке из Казахстана в оформлении гражданства РФ

Женщина обратилась за помощью к президенту на прямой линии.
Дима Иванов 20-12-2025 08:24
© Фото: МВД России © Видео: МВД России

Сотрудники полиции Мурманской области помогли 90-летней пенсионерке из Казахстана Людмиле Кондратьевой в оформлении российского гражданства. Женщина переехала к дочери в город Кола Мурманской области в сентябре 2025 года и обратилась за помощью к президенту России Владимиру Путину через колл-центр программы «Итоги года».

«Мои коллеги из полиции Кольского района Мурманской области оказывают необходимую помощь в получении российского гражданства пенсионерке из Казахстана Людмиле Кондратьевой», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По ее словам, сотрудники полиции оперативно завершили все необходимые процедуры, выдали женщине вид на жительство и вручили его лично совместно с представителями Народного фронта.

Волк добавила, что готовятся необходимые справки для приема женщины в гражданство Российской Федерации. Они будут рассмотрены в максимально короткие сроки.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» в общей сложности продолжались более четырех с половиной часов. За это время президент успел ответить на 70 вопросов журналистов.

#в стране и мире #МВД #Казахстан #Ирина Волк #гражданство рф #Итоги года с Владимиром Путиным
