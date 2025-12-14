Правительство РФ разрешило расторжение военных соглашений со странами Запада

Правительство РФ дало разрешение Министерству обороны на расторжение ряда двусторонних военных соглашений со странами Запада. Об этом следует из документов, опубликованных на официальном портале правовых актов.
В перечень международных договоров, одобренных к прекращению, попали:
Все перечисленные соглашения касались партнерства в военной сфере - их расторжение будет означать официальное прекращение двусторонних взаимодействий с упомянутыми странами, установленных в годы после развала СССР.
Недавно секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу напомнил, что до истечения срока, отведенного на заключение Договора о СНВ между Россией и США осталось меньше ста дней. По его словам, Москва по-прежнему ожидает реакции Вашингтона на инициативы президента РФ Владимира Путина по обновлению Договора о стратегических наступательных вооружениях.
