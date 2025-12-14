Правительство РФ разрешило расторжение военных соглашений со странами Запада

Правительство РФ дало разрешение Министерству обороны на расторжение ряда двусторонних военных соглашений со странами Запада. Об этом следует из документов, опубликованных на официальном портале правовых актов.

В перечень международных договоров, одобренных к прекращению, попали:

соглашение с Болгарией, подписанное 4 августа 1992 года в Софии;

соглашение с Германией, подписанное 13 апреля 1993 года в Москве;

соглашение с Польшей, подписанное 7 июля 1993 года в Москве;

соглашение с Румынией, подписанное 28 марта 1994 года в Бухаресте;

соглашение с Данией, подписанное 8 сентября 1994 года в Копенгагене;

соглашение с Норвегией, подписанное 15 декабря 1995 года в Москве;

меморандум о взаимопонимании с Британией, подписанный 18 марта 1997 года;

соглашение с Нидерландами, подписанное 18 июня 1997 года;

соглашение с Хорватией, подписанное 18 декабря 1998 года;

соглашение с Бельгией, подписанное 19 декабря 2001 года;

соглашение с Чехией, подписанное 16 апреля 2002 года.

Все перечисленные соглашения касались партнерства в военной сфере - их расторжение будет означать официальное прекращение двусторонних взаимодействий с упомянутыми странами, установленных в годы после развала СССР.

Недавно секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу напомнил, что до истечения срока, отведенного на заключение Договора о СНВ между Россией и США осталось меньше ста дней. По его словам, Москва по-прежнему ожидает реакции Вашингтона на инициативы президента РФ Владимира Путина по обновлению Договора о стратегических наступательных вооружениях.