Правительство РФ разрешило расторжение военных соглашений со странами Запада

В список вошли договоры с Болгарией, Германией, Бельгией и другими странами ЕС.
Тимур Юсупов 20-12-2025 05:04
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Правительство РФ дало разрешение Министерству обороны на расторжение ряда двусторонних военных соглашений со странами Запада. Об этом следует из документов, опубликованных на официальном портале правовых актов.

В перечень международных договоров, одобренных к прекращению, попали:

  • соглашение с Болгарией, подписанное 4 августа 1992 года в Софии;
  • соглашение с Германией, подписанное 13 апреля 1993 года в Москве;
  • соглашение с Польшей, подписанное 7 июля 1993 года в Москве;
  • соглашение с Румынией, подписанное 28 марта 1994 года в Бухаресте;
  • соглашение с Данией, подписанное 8 сентября 1994 года в Копенгагене;
  • соглашение с Норвегией, подписанное 15 декабря 1995 года в Москве;
  • меморандум о взаимопонимании с Британией, подписанный 18 марта 1997 года;
  • соглашение с Нидерландами, подписанное 18 июня 1997 года;
  • соглашение с Хорватией, подписанное 18 декабря 1998 года;
  • соглашение с Бельгией, подписанное 19 декабря 2001 года;
  • соглашение с Чехией, подписанное 16 апреля 2002 года.

Все перечисленные соглашения касались партнерства в военной сфере - их расторжение будет означать официальное прекращение двусторонних взаимодействий с упомянутыми странами, установленных в годы после развала СССР.

Недавно секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу напомнил, что до истечения срока, отведенного на заключение Договора о СНВ между Россией и США осталось меньше ста дней. По его словам, Москва по-прежнему ожидает реакции Вашингтона на инициативы президента РФ Владимира Путина по обновлению Договора о стратегических наступательных вооружениях. 

#Россия #в стране и мире #Запад #Министерство обороны РФ #правительство РФ #международные договоры
Главное
Новости
Видео Поиск и меню 