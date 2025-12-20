Операторы БПЛА Крымских десантников сорвали ротацию ВСУ на передовых позициях в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Несмотря на сложные условия и противодействие вражеских систем РЭБ, расчеты БПЛА квадрокоптерного типа со сбросами 56 гвардейского десантного-штурмового полка Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск «Север» продолжают уничтожать соединения и технику противника.

Так, в ходе ведения ночной воздушной разведки, оператором разведывательного дрона было обнаружено передвижение личного состава ВСУ, который пытался провести ротацию на передовых позициях, а затем укрыться в лесополосе.

Расчетам БПЛА поступила команда на взлет и уничтожение обнаруженных целей. Операторы дронов оперативно развернулись, выдвинулись по указанным координатам и в кратчайший срок методично уничтожили до отделения пехоты ВСУ.

Ранее сообщалось о том, что Су-25 сорвали ротацию боевиков в зоне ответственности ГрВ «Восток».

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.