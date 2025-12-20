МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Эксперт назвал норму потребления рыбы для сбалансированного рациона

Рыбные продукты положительно сказываются на состоянии организма.
Константин Денисов 20-12-2025 05:18
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Globallookpress

Рыба должна входить в рацион питания два - три раза в неделю. Такой информацией поделился с RT генеральный директор АНО «Агентство по продвижению рыбной продукции» Яков Адамов.

«Регулярное потребление рыбы два-три раза в неделю является важной основой сбалансированного рациона и здорового образа жизни», - сказал Адамов.

По его словам, рыба содержит много полезных элементов - белок, омега-3 жирные кислоты, витамины D и B12, селен и йод. Таким образом, ее употребление положительно сказывается на здоровье.

Ранее проблемой недостатка рыбы в питании граждан страны озаботился даже президент РФ Владимир Путин.

#здоровье #Владимир Путин #рыба #пища
