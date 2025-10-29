МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин заявил, что россияне недостаточно потребляют рыбу

Глава государства отметил взаимосвязь между потреблением рыбы и морепродуктов с продолжительностью жизни человека.
Ян Брацкий 2025-10-29 14:24:19
© Фото: Cfoto, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Владимир Путин поручил увеличить уровень потребления рыбы и морепродуктов среди россиян, доведя норму до рекомендованной Минздравом РФ. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с членами правительства, на котором обсуждалось развитие рыбохозяйственного комплекса страны. Одним из первых российский лидер заслушал доклад главы Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова.

«Пока что уровень потребления рыбы и морепродуктов в структуре питания граждан отстает от нормы, рекомендованной нашим Минздравом. <...> У нас примерно сейчас 24 килограмма на человека получается - должно быть больше», - напомнил Путин.

Глава государства отметил, что в странах, где уровень потребления рыбы и морепродуктов больше, растет и продолжительность жизни. Исходя из этого, Путин назвал вопрос развития рыболовства системным и призвал коллег в правительстве представить конкретные предложения по развитию отрасли.

Ранее в пресс-службе Рыбного союза страны сообщили о снижении цен на красную икру. В качестве индикатора цен была принята во внимание крупнейшая розничная сеть. Что касается конкретных значений, то икра нерки в рознице потеряла 9% от стоимости, икра горбуши стала дешевле на 2%. При этом икра горбуши занимает большую часть российского рынка. Что касается оптовых цен, то в этом сегменте икра подешевела еще сильнее. Цена на икру кеты упала на 13%, горбуши - на 20%, нерки - на 18%.

