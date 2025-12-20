На выходных в Москве ожидается мрачная теплая погода

На выходных Москву ждет мрачная, но, тем не менее, стабильная погода, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Как рассказал метеоролог в беседе с изданием РИА Новости, температура воздуха в столичном регионе превысит норму на шесть-семь градусов.

Тем не менее, ученый отметил, что вместе с теплым воздухом, в город также придут незначительные осадки и, возможно, даже гололедица.

«Совершенно однородный режим погоды в будние дни и выходные. Ночная температура около нуля, ноль, минус два. Дневные температуры - ноль, плюс два. Совсем небольшие осадки, дождик. Но, правда, этого небольшого дождя выпадет один миллиметр в день. Преимущественно без осадков или местами небольшой дождь», - поделился прогнозами Вильфанд.

Ученый также отметил, что из-за разницы давления в различных слоях атмосферы, жителям столицы стоит ожидать повышенной облачности и дефицита солнечного света.

Ранее метеорологи предупредили, что жителям Москвы и Московской области следует быть готовыми к морозам, которые неизбежно придут с наступлением января.