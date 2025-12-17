Метеоролог рассказала, когда в Московском регионе ждать прихода морозов

Жителям Москвы и Московской области следует быть готовыми к морозам, которые неизбежно придут в январе. Однако в настоящее время сложно сказать, какое количество дней в следующем месяце будут холодными, а какое с оттепелью.

Как сообщила метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова, точный январский прогноз можно будет сделать только в конце декабря. Она добавила, что в январе снежный покров обычно уже сформирован. Также по данным метеоролога, сильные морозы, когда столбики термометров опускались ниже 25 градусов, в последние годы не касались Московского региона.

«То, что в январе морозы будут, - точно, потому что это самый холодный месяц года», - рассказала она в комментарии 360.ru.

Немногим ранее синоптик Александр Ильин сообщил, что в праздничные дни 31 декабря - 1 января ожидается температура в диапазоне от 0 до -5 градусов, а в отдельные дни может опуститься до - 8 градусов.