Рубио признал, что не сможет отвечать на вопросы журналистов 4,5 часа, как Путин

Госсекретарь США Марко Рубио коснулся темы прямой линии с президентом России Владимиром Путиным во время своего брифинга для журналистов.

Один из присутствовавших на мероприятии корреспондентов задал вопрос Рубио о прямой линии российского лидера. Госсекретарь узнал подробности и признался, что не сможет уделить столько же времени журналистам.

«Не беспокойтесь об этом. Это не будет длиться четыре часа. Продлится полтора», - сказал Рубио.

Прямая линия с Путиным состоялась в ставшем традиционным объединенном формате с итогами года. За четыре с половиной часа глава государства ответил на 80 вопросов, охватив различные сферы, включая СВО, внешнюю и внутреннюю политику.

Ранее The Guardian выделила ответ Путина о целях СВО, которые, по словам российского президента будут достигнуты в любом случае - мирным или военным путем.