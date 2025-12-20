МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Рубио признал, что не сможет отвечать на вопросы журналистов 4,5 часа, как Путин

Госсекретарь США упомянул прямую линию с президентом России.
Константин Денисов 20-12-2025 04:00
© Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Globallookpress

Госсекретарь США Марко Рубио коснулся темы прямой линии с президентом России Владимиром Путиным во время своего брифинга для журналистов.

Один из присутствовавших на мероприятии корреспондентов задал вопрос Рубио о прямой линии российского лидера. Госсекретарь узнал подробности и признался, что не сможет уделить столько же времени журналистам.

«Не беспокойтесь об этом. Это не будет длиться четыре часа. Продлится полтора», - сказал Рубио.

Прямая линия с Путиным состоялась в ставшем традиционным объединенном формате с итогами года. За четыре с половиной часа глава государства ответил на 80 вопросов, охватив различные сферы, включая СВО, внешнюю и внутреннюю политику.

Ранее The Guardian выделила ответ Путина о целях СВО, которые, по словам российского президента будут достигнуты в любом случае - мирным или военным путем.

#сша #Владимир Путин #Марко Рубио #Прямая линия с Владимиром Путиным
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 