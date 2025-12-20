МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Карты платежной системы «Мир» могут начать принимать в Таиланде

Об этом рассказал замминистра иностранных дел России.
Тимур Юсупов 20-12-2025 03:13
© Фото: Walter G. Allgöwer, imageBROKER.com, Global Look Press

РФ и Таиланд обсуждают возможность использования российскими туристами в стране карт платежной системы «Мир». Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

По словам чиновника, сейчас представители двух стран ведут переговоры по вопросам реализации данной инициативы.

«Переговоры продолжаются», - заверил Руденко.

Ранее сообщалось о том, что банковские карты российской платежной системы «Мир» могут начать принимать в Афганистане. Афганская сторона рассчитывает, что трансакции будут осуществляться без каких-либо помех. 

#Россия #в стране и мире #деньги #карты #Таиланд #платежная система Мир
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 