Карты платежной системы «Мир» могут начать принимать в Таиланде

РФ и Таиланд обсуждают возможность использования российскими туристами в стране карт платежной системы «Мир». Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

По словам чиновника, сейчас представители двух стран ведут переговоры по вопросам реализации данной инициативы.

«Переговоры продолжаются», - заверил Руденко.

Ранее сообщалось о том, что банковские карты российской платежной системы «Мир» могут начать принимать в Афганистане. Афганская сторона рассчитывает, что трансакции будут осуществляться без каких-либо помех.