В Афганистане могут начать принимать карты «Мир»

Банковские карты российской платежной системы «Мир» могут начать принимать в Афганистане. В настоящее время ведутся переговоры на сей счет. Афганская сторона рассчитывает, что транзакции будут осуществляться без каких-либо помех. Об этом в интервью «Известиям» рассказал посол Исламского Эмирата Афганистан в РФ Гуль Хассан Хассан.

«Работа в этой сфере есть. Переговоры идут. Мы нуждаемся в том, чтобы денежные транзакции при покупках осуществлялись без каких-либо ограничений и проблем, - заявил собеседник телеканала.

Однако остается неизвестным, как будут проводиться денежные операции, поскольку с 2021 года в отношении этой азиатской страны введены финансовые рестрикции. В частности, заморожены активы Центрального банка Афганистана на миллиарды долларов и остановлен доступ к международным банковским операциям. Все это произошло после возвращения движения «Талибан» к власти.

В июле этого года Россия стала самой первой в мире страной, признавшей Исламский Эмират Афганистан.