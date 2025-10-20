МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Афганистане могут начать принимать карты «Мир»

В 2021 году в отношении Афганистана введены ограничения: заморожены активы и приостановлен доступ к международным банковским операциям.
Марина Крижановская 2025-10-20 02:37:11
© Фото: © Bulkin Sergey news.ru Global Look Press

Банковские карты российской платежной системы «Мир» могут начать принимать в Афганистане. В настоящее время ведутся переговоры на сей счет. Афганская сторона рассчитывает, что транзакции будут осуществляться без каких-либо помех. Об этом в интервью «Известиям» рассказал посол Исламского Эмирата Афганистан в РФ Гуль Хассан Хассан.

«Работа в этой сфере есть. Переговоры идут. Мы нуждаемся в том, чтобы денежные транзакции при покупках осуществлялись без каких-либо ограничений и проблем, - заявил собеседник телеканала.

Однако остается неизвестным, как будут проводиться денежные операции, поскольку с 2021 года в отношении этой азиатской страны введены финансовые рестрикции. В частности, заморожены активы Центрального банка Афганистана на миллиарды долларов и остановлен доступ к международным банковским операциям. Все это произошло после возвращения движения «Талибан» к власти.

В июле этого года Россия стала самой первой в мире страной, признавшей Исламский Эмират Афганистан.

#Россия #в стране и мире #Афганистан #банковские операции #карты мир
