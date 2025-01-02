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В СК РФ возбудили дело об обстреле Рыльского района Курской области

К уголовной ответственности привлекли представителей ВСУ, причастных к теракту.
Глеб Владовский 2025-01-02 20:27:51
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Возбуждено уголовное дело по факту теракта в Рыльском районе Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«Установлено, что 2 января 2025 года боевики ВФУ, используя дистанционные средства огневого поражения, нанесли ракетный удар по населенному пункту Ивановское Рыльского района Курской области, где находились мирные жители», - говорится в заявлении ведомства.

В СК РФ подчеркнули, что к уголовной ответственности привлекут представителей ВСУ, причастных к этому преступлению.

Напомним, что в четверг, 2 января боевики атаковали ракетами село Ивановское в Курской области. По словам врио главы региона Александра Хинштейна, никто из местных жителей не обратился за медпомощью.

#в стране и мире #Курская область #ВСУ #СК РФ #Уголовное дело
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