В Якутии зафиксирована самая низкая суточная температура на планете

Рекордсменом стал город Покровск.
Тимур Юсупов 20-12-2025 23:46
© Фото: Serguei Fomine, Global Look Press

Метеорологи зафиксировали в Якутии самую низкую суточную температуру на планете. Как пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ, в административном центре Хангаласского улуса республики Саха городе Покровске столбик термометра опустился до отметки в 51,7 градусов ниже нуля.

Как следует из данных, полученных специалистами, город стал самым холодным местом на Земле на данный момент. Остальные два места в температурном ТОП-3 также заняли населенные пункты, находящиеся на территории России.

«Мировой "топ-3" возглавил якутский Покровск, где метеостанция зафиксировала мороз в 51,7 градуса, на втором месте метеостанция Сухана, что в Оленекском районе республики, с показателем минус 49,4 градуса, а почетная бронза досталась якутскому селу Крест-Хальджай - там мороз окреп до 48,7 градуса», - рассказали в Гидрометцентре.

Самой же жаркой точкой на глобусе стал австралийский город Телфер, воздух в котором нагрелся до 44,1 градусов тепла.

Ситуация же с погодой в столичном регионе России выглядит куда менее экстремальной, чем в Якутии. Самая низкая температура по Московской области была зафиксирована в Кашире и составила всего минус 3,2 градуса. Однако, расслабляться москвичам не стоит - уже в понедельник в столичный регион вторгнется холодный фронт.

#в стране и мире #якутия #рекорд #мороз #температурный рекорд #температура воздуха
