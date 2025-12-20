МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Пострадавшего от взрыва в Сходне мальчика прооперировали

В больнице с ним находится мать.
Константин Денисов 20-12-2025 23:54
© Фото: tipkhimki, Telegram

Пострадавшего от взрыва в подмосковной Сходне мальчика прооперировали и перевели в реанимацию. Об этом сообщила в своем Telegram-канале детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

«Пострадавшего в Сходне мальчика прооперировали. Перевели в отделение реанимации», - написала Мишонова.

Она добавила, что состояние ребенка оценивается как стабильное. С ним в больнице находится его мать.

Ранее стало известно о том, что мальчик пострадал в результате взрыва пиротехнического устройства. Еще один находившийся вместе с ним подросток погиб. Также пострадала одна женщина.

По данному факту в региональном главке СК РФ возбуждено уголовное дело.

#взрыв #дети #Московская область #пострадавшие #Сходня
