Пострадавшего от взрыва в Сходне мальчика прооперировали

Пострадавшего от взрыва в подмосковной Сходне мальчика прооперировали и перевели в реанимацию. Об этом сообщила в своем Telegram-канале детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.
«Пострадавшего в Сходне мальчика прооперировали. Перевели в отделение реанимации», - написала Мишонова.
Она добавила, что состояние ребенка оценивается как стабильное. С ним в больнице находится его мать.
Ранее стало известно о том, что мальчик пострадал в результате взрыва пиротехнического устройства. Еще один находившийся вместе с ним подросток погиб. Также пострадала одна женщина.
По данному факту в региональном главке СК РФ возбуждено уголовное дело.
