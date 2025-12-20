Пострадавшего от взрыва в Сходне мальчика прооперировали

Пострадавшего от взрыва в подмосковной Сходне мальчика прооперировали и перевели в реанимацию. Об этом сообщила в своем Telegram-канале детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

«Пострадавшего в Сходне мальчика прооперировали. Перевели в отделение реанимации», - написала Мишонова.

Она добавила, что состояние ребенка оценивается как стабильное. С ним в больнице находится его мать.

Ранее стало известно о том, что мальчик пострадал в результате взрыва пиротехнического устройства. Еще один находившийся вместе с ним подросток погиб. Также пострадала одна женщина.

По данному факту в региональном главке СК РФ возбуждено уголовное дело.