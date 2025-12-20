Возбуждено дело по факту гибели подростка при взрыве в Подмосковье

Возбуждено дело по факту гибели подростка в результате взрыва в подмосковных Химках. Об этом сообщили в региональном Следкоме.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», - говорится в заявлении ведомства.
По предварительным данным, 12-летний подросток погиб в результате срабатывания пиротехнического устройства. Региональная полиция организовала проверку по факту трагедии.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва еще два человека получили травмы различной степени тяжести.
