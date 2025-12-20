МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Возбуждено дело по факту гибели подростка при взрыве в Подмосковье

Предварительной причиной трагедии стал взрыв пиротехнического устройства.
Глеб Владовский 20-12-2025 21:36
© Фото: reutov_funs, VK

Возбуждено дело по факту гибели подростка в результате взрыва в подмосковных Химках. Об этом сообщили в региональном Следкоме.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», - говорится в заявлении ведомства.

По предварительным данным, 12-летний подросток погиб в результате срабатывания пиротехнического устройства. Региональная полиция организовала проверку по факту трагедии.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва еще два человека получили травмы различной степени тяжести.

