Песков: Зеленский противоречит себе, говоря про выборы на Украине

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что сама эта дискуссия является ответом на последние заявления российского лидера.
Глеб Владовский 20-12-2025 22:48
© Фото: IMAGO, Igor Jakubowski, Globallookpress

Глава киевского режима Владимир Зеленский путается в показаниях и противоречит сам себе, когда речь заходит про выборы на Украине. Такие заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Он чуть-чуть противоречит себе: он говорит, что, дескать, не позволит кому-то вмешиваться... Но при этом он до этого обращался к американцам», - отметил официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что сама эта дискуссия касательно выборов на Украине - это ответ на недавние заявления Путина.

Ранее российский лидер в ходе прямой линии заявил, что Москва готова подумать над обеспечением безопасности при выборах на Украине. При этом Путин подчеркнул, что если Киев хочет использовать выборы исключительно для остановки наступательного порыва российских Вооруженных сил, то это неправильный выбор.

