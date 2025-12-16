Илон Маск стал первым в мире человеком с состоянием 600 миллиардов долларов

Американский миллиардер Илон Маск стал первым человеком в мире, чье состояние превысило отметку в 600 миллиардов долларов. Об этом пишет издание Forbes.

Отмечается, что подобных цифр бизнесмену удалось достичь после пересмотра рыночной стоимости его частной аэрокосмической компании SpaceX, которая всего за несколько месяцев изменилась с 400 миллиардов долларов до 800. Подобный скачок капитализации был обусловлен публичным уходом Маска с поста Департамента эффективности государственного управления (DOGE) в апреле - тогда миллиардер заявил, что намерен уделять больше времени своим бизнесам, в число которых помимо SpaceX также входят бренд электромобилей Tesla и компания-разработчик искусственного интеллекта xAI.

Совсем недавно, в сентябре этого года, состояние Маска составляло 385 миллиардов долларов, из-за чего он уступал в первенстве за звание самого богатого человека мира председателю совета директоров и техническому директору компании Oracle Ларри Эллисону. С тех пор бывший глава DOGE смог разбогатеть практически вдвое, значительно обогнав всех своих конкурентов.