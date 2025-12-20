В Эстонии суд обязал Каллас публично извиниться за ложь в соцсетях

Эстонский суд обязал главу дипломатии ЕС Каю Каллас публично извиниться за опубликованную в соцсетях ложь. Об этом сообщил портал Baltnews.

«Глава евродипломатии должна публично признать ложь, высказанную по отношению к фонду "В защиту семьи и традиции" (SAPTK).17 февраля 2022 года Каллас заявила, что представители SAPTK совершили нападение на полицию, а также организовали незаконный митинг в октябре 2021», - говорится в материале.

Подчеркивается, что главе дипломатии предписано принести публичные извинения в личных соцсетях в течение десяти дней. Однако пользователи Сети требуют, чтобы Каллас принесла извинения всему народу за ложь, а не только фонду.