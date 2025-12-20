МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Появились кадры последствий смертельного ДТП в Омской области

Ранее сообщалось о шести погибших в результате автокатастрофы.
Глеб Владовский 20-12-2025 20:35
© Фото: omsk_police, Telegram

Появились кадры последствий ДТП в Омской области, в результате которого погибли шесть человек. Фотографии с места происшествия опубликовало региональное МВД России.

На кадрах можно увидеть, насколько сильными оказались повреждения попавших в ДТП грузовых автомобилей. Кроме того, серьезно пострадал находившийся в этот момент автобус.

По данным МВД России, госпитализированы пять пассажиров ПАЗ.

Напомним, ДТП произошло на трассе в Люблинском районе - между Омском и Тюкалинском 20 декабря. Автобус ПАЗ с пассажирами зажало между фурами, в результате погибли шесть человек.

© omsk_police, Telegram
#в стране и мире #Омская область #ДТП #Последствия #автокатастрофа
