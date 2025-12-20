Захарова высмеяла нацполицию Украины после запуска дрона с триколором в Киеве

Украинские силовики подтвердили, что над Киевом действительно был беспилотник. На этом фоне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, шутя, поздравила российских силовиков.

«С Праздником, с Днем работника органов безопасности. Видим, что отмечают его на Украине широко», - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Захарова отметила, что после того, как в Сети появилась информация о беспилотнике с российским флагом киевские власти запретили журналистам задавать вопросы насчет него.

Ранее в Сети появилось видео, на котором, как утверждается, над Киевом был виден этот дрон. До этого ролик называли фейковым.