Эксперт рассказал, как Китай вытесняет США из африканских стран

По словам специалиста, Китай предоставляет более выгодные условия на рынке, чем прежний игрок в регионе.
Игнат Далакян 07-12-2025 18:30
© Фото: Антон Денисов, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Китай завоевывает неведомый прежде рынок более выгодными условиями, чем предоставляют их прежние игроки, в особенности если это Соединенные Штаты. Об этом рассказал «Звезде» американист Михаил Синельников-Оришак.

«Это исходит из общей экспансивной расширительной политики Китая, который стремится, пользуясь благоприятной конъюнктурой, - а она в принципе пока еще для Китая благоприятная - застолбить себе везде, где только можно, места на будущее. Это такая здравая и долгая стратегия. И естественно, если кто-то туда приходит, то кто-то вынужден подвинуться или вообще уходить», - объяснил специалист.

Он отметил, что такой политики Китай придерживается сейчас везде, в том числе и в Африке.

Ранее бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что Китай начал вытеснять Соединенные Штаты на Африканском континенте. По ее словам, это происходит из-за того, что Америка стала меньше уделять внимание «мягкой силе» во внешней политике.

#Китай #сша #Африка #наш эксклюзив
