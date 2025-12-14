МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Задавший Путину вопрос владелец пекарни подготовил угощения для президента

Бизнесмен пообщался с главой государства на «Итогах года». В прямом включении из Люберец он спросил про систему налогообложения.
Игнат Далакян 19-12-2025 17:49
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России может отведать каравай и пирожки из подмосковной пекарни в любой момент. Владелец Денис Максимов рассказал «Звезде», что готов отправить Путину угощения «хоть через два часа».

«Через два часа можем отправить машину уже. Я не ожидал, что мой вопрос выберут для того, чтобы с ним ознакомился президент, тем более чтобы я задал его в прямом эфире», - сказал мужчина.

Бизнесмен пообщался с главой государства на «Итогах года». В прямом включении из Люберец он спросил про систему налогообложения. Глава государства пообещал поработать с правительством и попросил прислать ему чего-нибудь «вкусненького».

Максимов подготовил для президента пирожки с мясом, капустой, картошкой и сладкий каравай, который собираются украсить. Владелец пекарни признался, что не ожидал разговора с Владимиром Путиным.

Ранее российский лидер заверил, что НДС не будет вечно на уровне 22%. Основной целью повышения налога, по словам президента, стало достижение сбалансированности бюджета, чего в целом удалось добиться в том числе благодаря этому шагу.

