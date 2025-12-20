МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин поздравил сотрудников органов госбезопасности с профессиональным праздником

Глава государства записал специальное видеообращение.
Константин Денисов 20-12-2025 01:51
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов госбезопасности с их профессиональным праздником. Глава государства записал специальное видеообращение по такому случаю.

«Хочу поблагодарить руководство и личный состав отечественных спецслужб за четкую и слаженную работу в любой, самой сложной обстановке, за выверенные и решительные действия при отражении внешних и внутренних угроз», - сказал Путин.

Он напомнил о значимости спецслужб во времена Великой Отечественной войны, холодной войны и непростого периода на рубеже XX и XXI веков, когда в разгаре была война с международным терроризмом.

Глава государства призвал нынешнее поколение помнить своих легендарных наставников и отдать им дань уважения. По его словам, опыт, который был ими передан молодому поколению, ценнее любых учебников.

Путин 19 декабря провел прямую ежегодную традиционную прямую линию и подвел итоги 2025 года. Мероприятие длилось больше четырех с половиной часов. За это время президент ответил на 80 вопросов.

