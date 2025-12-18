МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин исполнил мечту пятилетнего Тимура побыть в роли инспектора ДПС

Инспекторы прокатили ребенка на служебной машине по улицам Москвы и провели экскурсию.
Глеб Владовский 18-12-2025 16:14
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин исполнил мечту пятилетнего Тимура из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Мальчик хотел стать инспектором ДПС.

В ходе его визита в Москву полицейские прокатили мальчика на служебной машине и устроили экскурсию по столице России. На вопрос о том, почему Тимур хочет стать сотрудником ДПС, он назвал их крутыми.

«Я обожаю, очень люблю ДПС. Они крутые, защищают добрых, а бандитов арестовывают», - сказал мальчик.

Напомним, 3 декабря Путин принял участие в акции «Елка желаний». Глава государства снял три шарика-открытки с детскими новогодними пожеланиями. Мечта Тимура поработать инспектором ДПС удивила российского лидера.

