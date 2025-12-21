Среди американских законодателей немало тех, кто не хотел бы завершения вооруженного конфликта на Укране. Такие люди имеют личную выгоду от его продолжения, и они есть и в Палате представителей, и в Сенате.

Как рассказала член Палаты представителей от штата Флорида Анна Паулина Луна, многие политики из обеих палат Конгресса США критикуют предложения и усилия президента Дональда Трампа, а также его зятя Джареда Кушнера и спецпредставителя Стива Уиткоффа. Этим мнением она поделилась во время выступления на мероприятии консервативной организации Turning Point USA.

«Но разве можно ожидать, что действующий член Палаты представителей или Сената проголосует за мир, когда у него есть личный интерес в конфликте, когда он поддерживается и принадлежит военно-промышленному комплексу», - заявила конгрессвумен Луна.

Но несмотря на разные мнения в Конгрессе США, в Майами проходят американо-российские консультации по урегулированию конфликта на Украине. Россию представляет Кирилл Дмитриев, гендиректор РФПИ. Он назвал прошедшие в Майами переговоры конструктивными. Диалог продолжится и в воскресенье, 21 декабря.