Кабмин не продлил запрет на вывоз риса из РФ на 2026 год

Вместо этого правительство установило квоту.
Дима Иванов 20-12-2025 10:19
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Правительство России не продлило на 2026 год запрет на вывоз риса-сырца за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), вместо этого введя квоту на экспорт этой продукции.

Пресс-служба кабинета министров сообщила, что с 1 января по 31 декабря 2026 года в России будет действовать квота на вывоз риса-сырца за пределы Евразийского экономического союза. Размер квоты составит 200 тыс. тонн в год. В рамках квоты экспортная пошлина будет нулевой, а за ее пределами - 50% от таможенной стоимости продукции.

С 1 июля 2022 года по 31 декабря 2025 года действовал запрет на вывоз риса-сырца из России.

В пресс-службе правительства подчеркнули, что в настоящее время необходимости его продления нет, так как объемы производства полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка в этой продукции.

Ранее правительство РФ разрешило министерству обороны расторгнуть ряд двусторонних военных соглашений со странами Запада.

#в стране и мире #рис #правительство РФ #экспортные пошлины #экспортные ограничения
