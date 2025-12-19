МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ЕС продлили санкции против РФ на полгода

За время конфликта на Украине ЕС принял 19 пакетов санкций против РФ.
Дима Иванов 19-12-2025 07:30
© Фото: Michael Kappeler, dpa, Global Look Press

На саммите Европейского союза лидеры стран-членов приняли решение о продлении всех действующих экономических санкций против России на шесть месяцев - до 31 июля 2026 года.

«Мы приняли решение продлить санкции против России», - цитирует Life заявление председателя Европейского совета Антониу Кошты по итогам первого дня встречи в Брюсселе.

Это стандартная процедура пролонгации ограничительных мер, введенных в связи с началом специальной военной операции на Украине. Санкции включают меры в финансовой, энергетической и других сферах.

Лидеры Европейского союза на саммите в Брюсселе не смогли достичь согласия по использованию замороженных активов Центрального банка России для обеспечения так называемого «репарационного кредита» Украине. Вместо этого ЕС решил предоставить Киеву заем в размере €90 млрд на беспроцентной основе за счет совместных заимствований, обеспеченных бюджетом союза.

