Песков: на прямой линии с Путиным будут журналисты из недружественных стран

По словам пресс-секретаря президента, у них будет возможность задать любые вопросы.
Тимур Юсупов 16-12-2025 23:38
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Западные журналисты наравне с отечественными будут присутствовать на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в грядущую пятницу. Об этом в беседе с корреспондентами рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам спикера, мероприятие смогут осветить не только СМИ из дружественных России стран, но и из недружественных, продолжающих работать в РФ.

«Их здесь, ну я бы не сказал, что много работает, но все равно есть те, кто последовательно здесь продолжают свою деятельность. И они будут здесь, да, будут на программе. У них будет возможность задать вопрос так же, как и у всех», - пояснил Песков.

Пресс-секретарь президента также отметил, что Владимир Путин уже давно занят ознакомлением с вопросами от граждан России, поступающими в преддверии прямой линии. По словам кремлевского спикера, подготовкой к мероприятию глава государства занимается ежедневно.

Песков также отметил, что в этом году, по сравнению с предыдущим, заметно снизилось количество вопросов, связанных с темами здравоохранения и проблем бойцов на СВО. Пресс-секретарь президента считает, что причиной этому послужила плодотворная работа, ведущаяся государством по данным вопросам.

Также стало известно, что Дмитрий Песков не будет  модерировать прямую линию - этим займутся двое ведущих. При этом он пообещал, что станет координатором на запланированной в тот же день ежегодной пресс-конференции российского лидера.

Ранее сообщалось, что программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в полдень. Российскому лидеру можно будет в прямом эфире задать вопрос через сайт программы, телефонные звонки или сообщения СМС и ММС. 

#в стране и мире #Путин #прямая линия #Кремль #Песков #Итоги года с Владимиром Путиным
