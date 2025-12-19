В Швейцарии впервые осудили воевавшего за ВСУ наемника

Гражданина Швейцарии впервые признали виновным в службе в рядах украинских вооруженных сил. Жителя Шаффхаузена приговорили к полутора годам тюремного заключения условно. Судебный процесс состоялся в четверг в Майлене в кантоне Цюрих, сам подсудимый на нем не присутствовал.

«В своем решении военные судьи признали 49-летнего мужчину виновным в службе в иностранной армии в течение как минимум одного года. Они приговорили его к полутора годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора», - приводятся данные приговора военного суда.

При этом военный прокурор требовал для мужчины шести месяцев заключения. Сторона защиты просила оправдать подсудимого, но ей отказали, сославшись на недостаток доказательств.

Также уточняется, что сам военный не единожды заявлял СМИ, что «воевал в составе группы наемников на Украине против российских военных». Он служил в рядах ВСУ с февраля 2022 года как минимум до декабря 2024 года, говорится в обвинительном заключении. Как пишет RT, этот приговор стало первым подобным случаем в конфедерации.

Ранее сообщалось о гибели в первом же бою троих наемников из Аргентины. Под городом Сумы ликвидировали 25-летнего Ариэля Акора, 47-летнего Мариано Франко и 53-летнего Хосе Гальярдо во время штурма. С момента их вступления в ряды ВСУ прошло всего два месяца.