В 2026 году в РФ изменятся названия ряда профессий

Россиян призвали сверять формулировки занимаемой должности в трудовом и договоре и в приказе о приеме на работу, от этого зависят будущие льготы и гарантии.
Дарина Криц 19-12-2025 07:11
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Globallookpress

В наступающем году в России могут измениться названия некоторых профессий. Как рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин, от этого зависит право на более ранний выход на пенсию, доплаты за условия труда и дополнительные отпуска.

В комментарии РИА Новости он пояснил, что изменения затронут общероссийский классификатор профессий и должностей. По его словам, изменения в трудовом законодательстве в 2026 году почувствует любой работник.

«Прежде всего, меняется общероссийский классификатор профессий и должностей. Это основа льгот и гарантий. От названия должности зависит право на более ранний выход на пенсию, доплаты за условия труда, дополнительные отпуска», - пояснил парламентарий.

Он порекомендовал сверять формулировки позиции, на которую оформляется работник, в трудовом договоре и в приказе о приеме на работу. В будущем при оформлении пенсии или льгот могут возникнуть споры, если работодатель оформляет позицию с произвольным наименованием.

Немногим ранее юрист по трудовому праву рассказал о нюансах увольнения. Так, он рекомендовал не соглашаться на увольнение по собственному желанию, если человек не нарушал трудовую дисциплину. По его мнению, стоит договориться об увольнении по соглашению сторон, в таком случае можно претендовать на компенсацию. Она выплачивается исключительно по договоренности между работником и работодателем.

