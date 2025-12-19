В 2026 году в РФ изменятся названия ряда профессий

В наступающем году в России могут измениться названия некоторых профессий. Как рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин, от этого зависит право на более ранний выход на пенсию, доплаты за условия труда и дополнительные отпуска.

В комментарии РИА Новости он пояснил, что изменения затронут общероссийский классификатор профессий и должностей. По его словам, изменения в трудовом законодательстве в 2026 году почувствует любой работник.

«Прежде всего, меняется общероссийский классификатор профессий и должностей. Это основа льгот и гарантий. От названия должности зависит право на более ранний выход на пенсию, доплаты за условия труда, дополнительные отпуска», - пояснил парламентарий.

Он порекомендовал сверять формулировки позиции, на которую оформляется работник, в трудовом договоре и в приказе о приеме на работу. В будущем при оформлении пенсии или льгот могут возникнуть споры, если работодатель оформляет позицию с произвольным наименованием.

